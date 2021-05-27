ما هو جديد قضية رامي عليق؟

أشار تحالف متحدون في بيان الى أنه "على خلفية تطويق منزله، قام المحامي رامي عليق ومحامون آخرون بالإتصال بنقيب المحامين الدكتور ملحم خلف ومفوض قصر العدل في النقابة المحامي ناضر كسبار مراراً مع ترك رسالة طارئة للنقيب لدى مكتبه.

وقد دعا عليق المحامين والقضاة والمودعين واللبنانيين كافة لمواكبته في مكتب متحدون عصر اليوم، لإتخاذ الموقف المناسب.

وفي السياق عينه، وفي بيان متصل، أشار محامو متحدون الى أنهم تقدموا بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ضدّ كل من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وضباط وعناصر الضابطة العدلية بإمرته،

وذلك رداً على ما أسموه مخالفات فاضحة، بحسب ما ورد في البيان، التي أقدم عليها القاضي عويدات.