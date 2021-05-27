ربيع بنات: دعوى القوات اللبنانية لا تمحو تاريخهم الاسود

غرّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات عبر حسابه الخاص على "تويتر: "دعوى ميليشيا القوّات اللّبنانيّة على رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ وعميد الدّفاع وأكثر من 15 ألف رفيقة ورفيق وأمينة وأمين وزهرة وشبل وطالبة وطالب ومُسعفة ومُسعِف شاركوا في احتفال بيروت لا تمحو تاريخ القوّات الأسود وتزيد تاريخ حزبنا بياضًا".

دعوى ميليشيا القوّات اللّبنانيّة على رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ وعميد الدّفاع وأكثر من 15 ألف رفيقة ورفيق وأمينة وأمين وزهرة وشبل وطالبة وطالب ومُسعفة ومُسعِف شاركوا في احتفال بيروت لا تمحو تاريخ القوّات الأسود وتزيد تاريخ حزبنا بياضًا 1/2 pic.twitter.com/sMw2AFLZzs — ربيع بنات Rabih Banat (@RabihBanat) May 27, 2021