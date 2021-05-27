ربيع بنات: دعوى القوات اللبنانية لا تمحو تاريخهم الاسود

دعوى ميليشيا القوّات اللّبنانيّة على رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ وعميد الدّفاع وأكثر من 15 ألف رفيقة ورفيق وأمينة وأمين وزهرة وشبل وطالبة وطالب ومُسعفة ومُسعِف شاركوا في احتفال بيروت لا تمحو تاريخ القوّات الأسود وتزيد تاريخ حزبنا بياضًا 1/2 pic.twitter.com/sMw2AFLZzs
— ربيع بنات Rabih Banat (@RabihBanat) May 27, 2021
دعوى ميليشيا القوّات اللّبنانيّة على رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ وعميد الدّفاع وأكثر من 15 ألف رفيقة ورفيق وأمينة وأمين وزهرة وشبل وطالبة وطالب ومُسعفة ومُسعِف شاركوا في احتفال بيروت لا تمحو تاريخ القوّات الأسود وتزيد تاريخ حزبنا بياضًا 1/2 pic.twitter.com/sMw2AFLZzs