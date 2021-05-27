لبنان

ربيع بنات: دعوى القوات اللبنانية لا تمحو تاريخهم الاسود

Lebanon 24
27-05-2021 | 08:24
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غرّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات عبر حسابه الخاص على "تويتر: "دعوى ميليشيا القوّات اللّبنانيّة على رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ وعميد الدّفاع وأكثر من 15 ألف رفيقة ورفيق وأمينة وأمين وزهرة وشبل وطالبة وطالب ومُسعفة ومُسعِف شاركوا في احتفال بيروت لا تمحو تاريخ القوّات الأسود وتزيد تاريخ حزبنا بياضًا".
 
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