لبنان

بعد ترقية والدها إلى عميد.. راشيل كرم ترّد على مشوهي سمعتها: "فشرتو" (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2021 | 15:49
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ردّت الاعلامية في قناة "الجديد" راشيل كرم من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر" على الانتقادات التي طالتها بعد مرسوم ترقية والدها إلى رتبة عميد.
 
وقالت كرم: "فشرتو تشوهولي ربع صورتي". وروت أن والدها ترقى إلى عميد بعد 21 عاما من الظلم، وأكدت أن لا حق يموت ووراءه مطالب، وأشارت إلى أن والدها تنازل عن مردوده المالي. 
 
وعلّقت على الفيديو قائلة: "بالمستندات بالتعليق الاول وبالفيديو رح ردّ عحفلة التشويه والكذب الصايرة بمرسوم والدي ترقية رتبة عميد.
معيب الظلم مرة ثانية بس مش بريء يلي صار من لعب على وتر الناس هيك!
متنازل عن حقه المادي(وإن حقّ)والتسوية الادارية قانونية وحقّ
عم منثور ضد الظالمين او الحق!
يرجى الريتويت للحقيقة".
 
 
 
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