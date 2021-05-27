شيا في معراب.. وهذا ما بحثته مع جعجع على مدار ساعة ونصف

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب على مدار ساعة ونصف، سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا يرافقها الملحق السياسي في السفارة إيثان لينش، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق د. ريشار قيومجيان، مستشار رئيس الحزب لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن د. جوزيف جبيلي. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.