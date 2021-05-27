23
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لجنة المال تكرر طلبها للمركزي وجمعية المصارف تزويدها بارقام واكلاف البنود المالية
Lebanon 24
27-05-2021
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف "بالكابيتال كونترول"، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، ياسين جابر، أيوب حميد، جميل السيد، أنور الخليل، الان عون، رولى الطبش، فيصل الصايغ، سامي فتفت، غازي زعيتر، علي بزي، قاسم هاشم، سليم عون، إدي ابي اللمع، جهاد الصمد، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، علي فياض، حكمت ديب، شامل روكز، طوني فرنجية، أمين شري.
كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
واستكملت اللجنة نقاشاتها حول خلاصات اللجنة الفرعية، ودخلت في هيكلية الاقتراح وما تضمنه من التزامات وموجبات وعقوبات وسألت عن الأرقام التي طلبتها من مصرف لبنان وجمعية المصارف في الجلسة السابقة، ولم تصلها الى الآن.
واعتبرت اللجنة ان التجاوب مع طلبات اللجنة بما يخص المعلومات والمعطيات غير مقبول ويجب ان يكون أفعل ليسمح باتخاذ القرارات تشريعياً بما يؤمّن مصلحة المودعين في لبنان، وتكون على بينة ومعرفة بنتائجها على البلاد.
وكررت اللجنة طلبها من مصرف لبنان وجمعية المصارف الكلف الاجمالية والارقام التي طلبتها، إن بالنسبة للتحاويل للخارج او الذي حوّل الى لبنان، وذلك قبل الإثنين 31 ايار المقبل.
وانهت اللجنة النقاش العام ودخلت في المواد، وستكون هناك بعض التعديلات والاضافات التي اقترحها عدد من النواب، بهدف تمتين القانون نسبة لوقف الاستنساب بشكل نهائي، واعطاء مقومات التنفيذ والالتتزام الكامل به من قبل المصارف، كي لا يضاف الى قوانين أخرى لم يتم تطبيقها، وهو ما يفترض وجود بنود حاسمة وعقوبات، وعودة الى قانون النقد والتسليف بمواده الزاجرة (208 و140) على سبيل المثال.
وأكد النواب المشاركون في الجلسة انهم مع مبدأ انجاز الكابيتال كونترول على خلفية انه ضروري ولكنه بالدرجة الاولى مؤقت واستثنائي، وان لا يتحول الى دائم، لذلك المطلوب أن يترافق مع خطة انقاذية تقدّمها الحكومة ويتم الالتزام بها والتفاوض على أساسها مع المؤسسات الدولية تؤمن للبنان الخروج من الواقع الحالي.
تابع
الأكثر قراءة
مجدداً نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. شاهدوا جمالها (صورة)
Lebanon 24
مجدداً نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. شاهدوا جمالها (صورة)
03:30 | 2021-05-27
27/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سمير صفير: انا تائب
Lebanon 24
سمير صفير: انا تائب
08:39 | 2021-05-27
27/05/2021 08:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
يهودية تُهاجم منى أبو حمزة: "اهتمّي بلبنان".. والأخيرة ترد عليها برد مبكل
Lebanon 24
يهودية تُهاجم منى أبو حمزة: "اهتمّي بلبنان".. والأخيرة ترد عليها برد مبكل
02:00 | 2021-05-27
27/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن ينقلب على ترامب في لبنان؟
Lebanon 24
بايدن ينقلب على ترامب في لبنان؟
23:45 | 2021-05-26
26/05/2021 11:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟
Lebanon 24
بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟
13:54 | 2021-05-27
27/05/2021 01:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:14 | 2021-05-27
أوساط "المستقبل" لـ"السياسة": الكرة في ملعب عون
18:10 | 2021-05-27
إنتظار عودة الحريري لإحداث خرق في الجدار الحكومي
17:56 | 2021-05-27
رغبة من البطريرك الراعي بالإسراع في التأليف
17:50 | 2021-05-27
برّي جاهز لبدء مسعاه بين عون والحريري
17:42 | 2021-05-27
عراقيل مفتعلة لإعاقة تشكيل الحكومة
17:31 | 2021-05-27
التواصل بين الثنائي الشيعي وباسيل استقرّ على مهلة 48 ساعة
فيديو
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
Lebanon 24
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
16:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليسا تتأثر وتبكي بحرقة.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
اليسا تتأثر وتبكي بحرقة.. ما السبب؟ (فيديو)
08:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تمساح ضخم يهرب ويتجول في الشوارع (فيديو)
Lebanon 24
تمساح ضخم يهرب ويتجول في الشوارع (فيديو)
02:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact