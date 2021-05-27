حسن بحث مع سفير كوريا الجنوبية في تعزيز التعاون.. إعادة استقبال جميع المرضى في مستشفى بر الياس

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة سفير كوريا الجنوبية في لبنان يانغ دي كوان. وتناول البحث تعزيز التعاون المشترك من خلال توقيع اتفاق ثنائي في مجال الصحة، وذلك لمناسبة مرور أربعين سنة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.كما التقى الوزير حسن رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في لبنان جوليان رايكمان وأبلغه إعادة استقبال جميع المرضى في مستشفى بر الياس الذي تشرف عليه المنظمة بعدما تم تخصيصه في الفترة السابقة لمرضى كورونا وذلك لانتهاء الحاجة لذلك.