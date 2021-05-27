لبنان

المرصد الشعبي: لاحترام دور المحامي

Lebanon 24
27-05-2021 | 10:29
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صدر عن اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) البيان الآتي:

الدولة البوليسية تنتصر بإشارات من حراس هيكل منظومة الفساد في مشهد مقزز في إلقاء القبض على محامي بطريقة ميليشياوية.

بات لزاما عودة العناصر الأمنية الى انضباطها المسلكي وارتداء البدلات العسكرية اثناء ادائها مهامها والحفاظ على مظهرها وانضباطها.

بات لزاما احترام دور المحامي وموقعه في المجتمع حين يرفع شعار قضايا الرأي العام سواء أكان صادقا أو راكبا موجة تلك القضايا.

بات لزاما أن يعلم القضاة وبخاصة قضاة النيابات العامة أنهم مجرد بشر يحوزون سلطة وأن انتقادهم واجب حين يخطئون.

العين على نقابة المحامين التي وان اعطت اذن بملاحقة أي محامي فإن دورها يستمر لحماية كرامته التي هي من كرامة المهنة أثناء توقيفه.
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