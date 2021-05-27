جلسة لمجلس القضاء الاعلى لمناسبة انتهاء ولاية اعضائه غير الحكميين والطلب الى القضاة المثابرة بعملهم

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم، لمناسبة انتهاء ولاية أعضائه غير الحكميين، ختم فيها جدول أعماله، وتوجه في بيان، إلى القضاة، طالبا منهم "المثابرة في القيام بعملهم رغم الظروف المالية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها القضاة كما سائر فئات المجتمع، وعدم الالتفات إلى الحملات التي تستهدف القضاء والقضاة"، متمنيا أن "تكون الأيام المقبلة على مستوى آمالهم وآمال اللبنانيين في ترسيخ دولة القانون".