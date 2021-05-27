لبنان

امن الدولة: توقيف شخصين بجرم تزوير مستندات رسمية

Lebanon 24
27-05-2021 | 11:38
A-
A+
Doc-P-827516-637577376309984275.jpg
Doc-P-827516-637577376309984275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشارات انفراجية للحل من فيينا... وبري يشغل محركاته الحكومية في مسعى للوصول الى حل قريب
البابا فرنسيس في رسالة الى عون: اصلي لكي يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية ومعاونيه ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام
التطورات السياسية في لبنان والمنطقة بين جعجع وشيا
وزارة الصحة: إقرار دعم فواتير الأدوية المخزنة في المستودعات والتوزيع يبدأ صباح غد بمراقبة الوزارة
مصرف لبنان: لن نمس بالتوظيفات الالزامية للمصارف وعلى المعنيين حلّ معضلة الأدوية والمستلزمات
سمير صفير من المطار بعد التحقيق معه في السعودية: اعتزلت السياسة وسأهتم بالفن... وتوقيف المحامي رامي عليق أمام مكتبه في العدلية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:21 | 2021-05-27
18:14 | 2021-05-27
18:10 | 2021-05-27
17:56 | 2021-05-27
17:50 | 2021-05-27
17:42 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website