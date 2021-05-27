دهم منازل في بريتال ... هذا ما تم ضبطه

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 26/5/2021، دهمت وحدة من الجيش في بلدة بريتال منازل عدد من المطلوبين على خلفية اشكالات عائلية وإطلاق نار وإصابة طفلتين بجروح، وضبطت في أحدها حوالى 11 كيلو غراما من المواد الأولية لتصنيع المخدرات، وأكياسا تحتوي مواد مجهولة النوع زنتها 100كلغ، وآلة لتصنيع الكبتاغون.سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".