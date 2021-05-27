لبنان

أبو زيد عرض مع السفير اللبناني في روسيا استئناف الرحلات بين بيروت وموسكو

Lebanon 24
27-05-2021 | 11:46
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التقى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد ظهر اليوم في موسكو السفير اللبناني شوقي بو نصّار وعرض معه مسألة معاودة حركة الملاحة الجوية لشركة الخطوط الروسية بين مطاري بيروت وموسكو بهدف تسهيل سفر الطلاب اللبنانيين لاستئناف دراستهم، ومن جانب آخر، لإعادة إحياء العلاقات التجارية بين البلدين، علماً أن السفارة اللبنانية في العاصمة الروسية بعثت برسالة بهذا الشأن إلى السلطات الروسية. وتمّ الاتفاق مع سعادة السفير على التواصل مع وزارة الصحة في لبنان لبحث الترتيبات والإجراءات الصحية المتّخذة لمواجهة جائحة كورونا وتزويد السفارة الروسية في لبنان بالمستجدّات المرتبطة بكورونا وعدد الإصابات المسجلة في لبنان ليتمّ، نتيجة انخفاض الإصابات، رفع الحظر الجوي والضوابط أمام حركة الملاحة الجوية التي فرضتها روسيا في إطار الحدّ من انتشار جائحة كورونا.
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