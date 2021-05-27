لبنان

استقالة زياد شبيب من القضاء الإداري

Lebanon 24
27-05-2021 | 12:21
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم ٢١ أيار الحالي مرسوم إنهاء خدمات القاضي زياد شبيب في مجلس شورى الدولة وذلك بعدما قدم استقالته من المجلس.

وخدم شبيب في سلك القضاء، قسم القضاء الإداري ١٣ عاماً قبل تعيينه محافظاً لبيروت في عام ٢٠١٤.
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زياد شبيب

استقالة

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