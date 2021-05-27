استقالة زياد شبيب من القضاء الإداري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم ٢١ أيار الحالي مرسوم إنهاء خدمات القاضي زياد شبيب في مجلس شورى الدولة وذلك بعدما قدم استقالته من المجلس.



وخدم شبيب في سلك القضاء، قسم القضاء الإداري ١٣ عاماً قبل تعيينه محافظاً لبيروت في عام ٢٠١٤.