قائد الجيش يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي الذي سيحضر الجزء الأخير من التمرين المشترك Resolute Union 2021 بين وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني، كما تمّ البحث في تعزيز علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين.