لبنان

هجوم ليلي على خليّة إرهابيّة...هذا ما جرى خلال تدريبات الجيش

Lebanon 24
27-05-2021 | 12:25
A-
A+
Doc-P-827532-637577408381697442.jpg
Doc-P-827532-637577408381697442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصل وحدات من الجيش اللبناني تدريباتها التي تندرج في إطار التمرين المشترك Resolute Union 2021 الذي يُنفّذ بالتعاون مع عناصر من الجيشين الأميركي والأردني، وقد نفّذت وحدات من فوج مغاوير البحر، بالاشتراك مع وحدات من القوات الجوّية والقوات البحرية مداهمة ليلية تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية اختطفت مركباً مقابل مرفأ بيروت. كما نفّذت وحدة من فرع مكافحة الإرهاب والتجسس في مديرية المخابرات عملية هجوم ليلي في خراج بلدة بولونيا على خليّة إرهابية اختبأ عناصرها في منطقة نائية.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:21 | 2021-05-27
18:14 | 2021-05-27
18:10 | 2021-05-27
17:56 | 2021-05-27
17:50 | 2021-05-27
17:42 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website