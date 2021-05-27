لبنان

في لبنان: 8 وفيات جديدة بكورونا...والعدد التراكمي للإصابات يفوق الـ530 ألف إصابة

Lebanon 24
27-05-2021 | 12:40
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 319 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 539590 ، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.
 
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