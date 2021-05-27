حب الله: لحصر استخدام أموال البطاقة التمويلية بشراء السلع المصنعة أو المنتجة محلياًّ

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر "تويتر": "في حال قررنا التوجه نحو البطاقة التمويلية او التموينية، يجب حصر استخدام اموال البطاقة بشراء السلع المصنعة او المنتجة محليا (لكل ما يصنع او ينتج محليا)".