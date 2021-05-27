لبنان

بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟

Lebanon 24
27-05-2021 | 17:54
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قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لـ LBCI: "صحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جيدة وقد تعرض لعارض صحي يستوجب الراحة لا اكثر".
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نعيم قاسم

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