لبنان

جمعيات طرابلسية: حذار من اثارة النعرات وخلق الفتن

Lebanon 24
27-05-2021 | 14:15
A-
A+
Doc-P-827561-637577470186737702.jpg
Doc-P-827561-637577470186737702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 حذر عدد من الجمعيات في طرابلس هي : لجنة الأمهات، سنابل النور،البشائر،أنا وأنت للخير، رواد التنمية، كشاف المسلم، كشافة الأوائل، هيئة الاسعاف الشعبي، روح الشباب، الرابطة العلوية الخيرية الاسلامية، دار الزهراء، العمل الحسن، شدو الهمة ومبادرة عمل اللبنانية للتنمية، في بيان، من "اثارة النعرات وخلق الفتن"، واشارت الى انه "ازاء ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من استفزازات مغرضة تخص مدينة طرابلس وتصيبها في الصميم، من اطلاق اشاعات عن قرب حدوث مشاكل أمنية بين أبناء المدينة الواحدة، بعد أن كنا جميعا قد تناسينا الماضي الأليم الذي مرت به طرابلس وسعينا جميعا لاعادة اللحمة واعادة النهوض بالذات وبالمجتمع، فاننا ندرك جميعا أن طرابلس بحاجة الى تماسكنا وتآلفنا ووقوفنا معا خاصة في هذه الأيام التي نعاني منها غياب السلطة وفقدان الأمن وغلاء المعيشة ونغرق في محاربة المرض وفقدان الطبابة ونقص الدواء وطمع التجار".

اضافت: "نقف جميعا كمجتمع أهلي وجمعيات وهيئات تقوم مقام الدولة وتسعى جاهدة لتقديم المساعدات بجميع انواعها لرأب الصدع وانقاذ الوضع المتردي ونقول: حذارِ حذار من اثارة النعرات وخلق الفتن وادخال البلد من جديد في أتون حرب عبثية لا غلبة فيها الا للفوضى والموت والخراب".

وختمت: "يدا واحدة وصفا واحدا سنقف ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمننا. وليتوقف المتاجرون والعابثون وأصحاب المصالح، عن المحاولات الدنيئة للنيل من تضامننا وتكاتفنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:21 | 2021-05-27
18:14 | 2021-05-27
18:10 | 2021-05-27
17:56 | 2021-05-27
17:50 | 2021-05-27
17:42 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website