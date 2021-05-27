جمعيات طرابلسية: حذار من اثارة النعرات وخلق الفتن

حذر عدد من الجمعيات في طرابلس هي : لجنة الأمهات، سنابل النور،البشائر،أنا وأنت للخير، رواد التنمية، كشاف المسلم، كشافة الأوائل، هيئة الاسعاف الشعبي، روح الشباب، الرابطة العلوية الخيرية الاسلامية، دار الزهراء، العمل الحسن، شدو الهمة ومبادرة عمل اللبنانية للتنمية، في بيان، من "اثارة النعرات وخلق الفتن"، واشارت الى انه "ازاء ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من استفزازات مغرضة تخص مدينة طرابلس وتصيبها في الصميم، من اطلاق اشاعات عن قرب حدوث مشاكل أمنية بين أبناء المدينة الواحدة، بعد أن كنا جميعا قد تناسينا الماضي الأليم الذي مرت به طرابلس وسعينا جميعا لاعادة اللحمة واعادة النهوض بالذات وبالمجتمع، فاننا ندرك جميعا أن طرابلس بحاجة الى تماسكنا وتآلفنا ووقوفنا معا خاصة في هذه الأيام التي نعاني منها غياب السلطة وفقدان الأمن وغلاء المعيشة ونغرق في محاربة المرض وفقدان الطبابة ونقص الدواء وطمع التجار".اضافت: "نقف جميعا كمجتمع أهلي وجمعيات وهيئات تقوم مقام الدولة وتسعى جاهدة لتقديم المساعدات بجميع انواعها لرأب الصدع وانقاذ الوضع المتردي ونقول: حذارِ حذار من اثارة النعرات وخلق الفتن وادخال البلد من جديد في أتون حرب عبثية لا غلبة فيها الا للفوضى والموت والخراب".وختمت: "يدا واحدة وصفا واحدا سنقف ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمننا. وليتوقف المتاجرون والعابثون وأصحاب المصالح، عن المحاولات الدنيئة للنيل من تضامننا وتكاتفنا".