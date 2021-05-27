لبنان

بلدية القبيات استكملت برنامج تدريب الشرطة البلدية على السلامة المرورية

Lebanon 24
27-05-2021 | 14:51
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المصدر: الوكالة الوطنية
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