لبنان

وقفة احتجاجية لموظفي مستشفى حاصبيا ومحتجين...هذا ما طالبو به

Lebanon 24
27-05-2021 | 14:53
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نفذ موظفو مستشفى حاصبيا الحكومي والأهالي والمحتجين، وقفة تضامنية في باحة المستشفى.

وألقيت كلمات شددت على "المحافظة على هذا الصرح الطبي، فهو حاجة ملحة إلى الأهالي"، مشددين على "ابعاد السياسة عن الإدارة ومناشدة المعنيين والأحزاب ونواب المنطقة العمل دعم المستشفى".

كما وناشدوا وزير الصحة الدكتور حمد حسن بت موضوع استقالة مجلس الادارة وقبولها وتعيين مجلس ادارة جديد للنهوض بالمستشفى ودفع رواتب الموظفين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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