باسيل: لن نسكت عن قضاء يغطّي المرتكبين، ويستقوي على الاوادم

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص عبر "تويتر" وكتب: "ولد التيار وكبر بنضال وتضحيات شبابه. وها هو الجيل الجديد يسلك خطى الأوّلين، لنحقق معاً التحرر من الفساد، وبناء دولة الحق. لن يخاف شبابنا قمعاً أو توقيفاً. لن نسكت عن قضاء يغطّي المرتكبين، ويستقوي على الاوادم.