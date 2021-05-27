لبنان

السفير التركي جال في مرفأ طرابلس عارضا لآفاق التعاون والتكامل

Lebanon 24
27-05-2021 | 15:11
A-
A+
Doc-P-827570-637577504734284693.jpg
Doc-P-827570-637577504734284693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار السفير التركي في لبنان علي باريش أوسلوي، على رأس وفد من السفارة مرفأ طرابلس، في إطار زياراته التعارفية للمرافق والفعاليات الاقتصادية والادارية والبلدية في طرابلس، حيث كان في استقباله مدير المرفأ أحمد تامر، وعضوا المجلس البلدي لمدينة طرابلس خالد تدمري وزاهر سلطان.

وبعد جولة في أرجاء المرفأ، شرح تامر للسفير التركي الاستراتيجية المستقبلية للمرفأ وآفاق التعاون والتكامل مع المرافئ التركية بما يخدم مصالح البلدين، كما وقدم له شرحاً مفصلاً للمخطط التوجيهي وأمكانات التعاون اللوجستي في مجال نشاطات القيمة المضافة للمناطق الحرة في البلدين.

وشكر السفير التركي لإدارة المرفأ على حسن الاستقبال واعداً بزيارة أخرى مخصصة حصراً للمرفأ للبحث في أفق التعاون بين المرافئ اللبنانية والتركية، وإمكان الإستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم إقتصاد البلدين وتجارتهما.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:21 | 2021-05-27
18:14 | 2021-05-27
18:10 | 2021-05-27
17:56 | 2021-05-27
17:50 | 2021-05-27
17:42 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website