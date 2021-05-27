السفير التركي جال في مرفأ طرابلس عارضا لآفاق التعاون والتكامل

زار السفير التركي في لبنان علي باريش أوسلوي، على رأس وفد من السفارة مرفأ طرابلس، في إطار زياراته التعارفية للمرافق والفعاليات الاقتصادية والادارية والبلدية في طرابلس، حيث كان في استقباله مدير المرفأ أحمد تامر، وعضوا المجلس البلدي لمدينة طرابلس خالد تدمري وزاهر سلطان.وبعد جولة في أرجاء المرفأ، شرح تامر للسفير التركي الاستراتيجية المستقبلية للمرفأ وآفاق التعاون والتكامل مع المرافئ التركية بما يخدم مصالح البلدين، كما وقدم له شرحاً مفصلاً للمخطط التوجيهي وأمكانات التعاون اللوجستي في مجال نشاطات القيمة المضافة للمناطق الحرة في البلدين.وشكر السفير التركي لإدارة المرفأ على حسن الاستقبال واعداً بزيارة أخرى مخصصة حصراً للمرفأ للبحث في أفق التعاون بين المرافئ اللبنانية والتركية، وإمكان الإستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم إقتصاد البلدين وتجارتهما.