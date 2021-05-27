ممثل عن نقابة المحامين التقى عليق

بتكليف من النقيب ملحم خلف ومجلس نقابة المحامين، زار الليلة عضو مجلس نقابة المحامين ايلي بزرلي المحامي رامي عليق في مكان توقيفه في قصر العدل في بيروت، واطمأنّ على صحته وتداول معه بحيثيات توقيفه غير القانوني.