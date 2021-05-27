لبنان

الجيش يتحرك في شارع سوريا في التبانة...والسبب ليس الانتخابات الرئاسية السورية

Lebanon 24
27-05-2021 | 23:09
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تمكنت دورية من الجيش من إلقاء القبض على شبان يقومون بترويج المخدرات في شارع سوريا في التبانة وحوّلتهم للتحقيق.
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التبانة

مخدرات

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