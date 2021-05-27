23
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حسن: لعدم تخزين الأدوية في المنازل
Lebanon 24
27-05-2021
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد وزيرالصحة العامة الدكتور حمد حسن مستشفى القديس يوحنا (التابع لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت)(lebanese American University St Jhon) في جونية، للاطلاع على التحضيرات النهائية قبيل افتتاحه، وهو المستشفى الثاني في لبنان الذي تتولى الجامعة تشغيله والإشراف عليه بعد مستشفى رزق في العاصمة بيروت.
وجال في الاقسام كافة في حضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور سليم هاني، والطاقم الطبي والموظفين، وقال: "نواجه اليوم أعتى الظروف التي يواجهها انسان على كل الصعد سواء معيشيا او سياسيا او اقتصاديا ولكن ليس طبيا، ققد اثبتنا على رغم كل الظروف بكوادرنا وكفايتنا واصرارنا اننا المثل والقدوة، وفي هذا الاطار تأتي زيارة البنك الدولي الاسبوع المقبل كي يكون على تماس مع التجربة اللبنانية الرائدة على امل ان نبقى مسيطرين على الارقام التي حصلناها بعد سنة وثلاثة اشهر من وباء كورونا بفضل الارادة الصلبة والعزيمة والنظرة الايجابية للمستقبل".
وتطرق الى موضوع انقطاع الادوية والمخدر فقال: "الوزارة تتابع الموضوع منذ الصباح ونحن نتحمل مسؤوليتنا وقد تبلغنا منذ ساعة من مصرف لبنان تبنيهم لفواتير الأدوية الموجودة في مخازن المستوردين حيث حصلت على الموافقة المسبقة وسينطلق قطار تسليم الادوية عند التاسعة من صباح غد، اما الحديث عن انقطاع المخدر يأتي من ضمن استراتيجية المناورة، فمن الجيد لفت النظر ولكن ليس بطريقة اخافة الناس لأن صحة الناس ليست لعبة او تخضع لمزاجية احد وعلى كل من يعمل في القطاع الصحي ان يكون رائدا وواعيا وعليه ايجاد الحل وليس فقط طرح المشكلة".
وحيا "الجيش الأبيض من اطباء وممرضين وممرضات الممتحنين هذا العام ولم يتخلوا عن مسؤولياتهم على رغم الظروف الصعبة، واكد ان "لبنان باق ومستمر، والاتفاق الصحي العراقي هو من ضمن الخطوات للمحافظة على كوادرنا الطبية اذ يؤمن لهم العمل في العراق لفترة والعودة الى عيالهم في لبنان مع مردود جيد".
وختم بمناشدة المواطنين "عدم تخزين الأدوية وتحويل المنازل الى صيدليات صغيرة لأنهم بذلك يحرمون مريضا محتاجا اليها"، مطمئنا اننا" نسعى إلى تأمين الدواء على الدوام ولا خوف من فقدانه".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
مجدداً نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. شاهدوا جمالها (صورة)
Lebanon 24
مجدداً نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. شاهدوا جمالها (صورة)
03:30 | 2021-05-27
27/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سمير صفير: انا تائب
Lebanon 24
سمير صفير: انا تائب
08:39 | 2021-05-27
27/05/2021 08:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
يهودية تُهاجم منى أبو حمزة: "اهتمّي بلبنان".. والأخيرة ترد عليها برد مبكل
Lebanon 24
يهودية تُهاجم منى أبو حمزة: "اهتمّي بلبنان".. والأخيرة ترد عليها برد مبكل
02:00 | 2021-05-27
27/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن ينقلب على ترامب في لبنان؟
Lebanon 24
بايدن ينقلب على ترامب في لبنان؟
23:45 | 2021-05-26
26/05/2021 11:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟
Lebanon 24
بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟
13:54 | 2021-05-27
27/05/2021 01:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:21 | 2021-05-27
توافق فرنسي أميركي على تقديم دعم غير مسبوق للجيش
18:14 | 2021-05-27
أوساط "المستقبل" لـ"السياسة": الكرة في ملعب عون
18:10 | 2021-05-27
إنتظار عودة الحريري لإحداث خرق في الجدار الحكومي
17:56 | 2021-05-27
رغبة من البطريرك الراعي بالإسراع في التأليف
17:50 | 2021-05-27
برّي جاهز لبدء مسعاه بين عون والحريري
17:42 | 2021-05-27
عراقيل مفتعلة لإعاقة تشكيل الحكومة
فيديو
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
Lebanon 24
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
16:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اليسا تتأثر وتبكي بحرقة.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
اليسا تتأثر وتبكي بحرقة.. ما السبب؟ (فيديو)
08:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تمساح ضخم يهرب ويتجول في الشوارع (فيديو)
Lebanon 24
تمساح ضخم يهرب ويتجول في الشوارع (فيديو)
02:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact