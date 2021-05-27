لبنان

بسبب البنزين...إشكال وإطلاق نار في بعلبك

Lebanon 24
27-05-2021 | 16:28
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وقع إشكال بين شخصين تطور إلى إطلاق نار على محطة "ميدكو" على رأس العين في بعلبك.
وقد أفادت المعلومات أن السبب يعود  للمزاحمة على تعبئة البنزين.
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