23
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بسبب البنزين...إشكال وإطلاق نار في بعلبك
Lebanon 24
27-05-2021
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال بين شخصين تطور إلى إطلاق نار على محطة "ميدكو" على رأس العين في بعلبك.
وقد أفادت المعلومات أن السبب يعود للمزاحمة على تعبئة البنزين.
مواضيع ذات صلة
إشكال وتضارب في حلبا.. والسبب تعبئة البنزين!
Lebanon 24
إشكال وتضارب في حلبا.. والسبب تعبئة البنزين!
28/05/2021 01:25:56
28/05/2021 01:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عراجي عبر "تويتر": مزاريب التهريب راح تبقى وما حدا ناوي يسكرها البنزين والدواء والسلع الغذائية المدعومة قسم كبير عما يتهرب البلد عايش بدويخة الفساد والتهريب
Lebanon 24
عراجي عبر "تويتر": مزاريب التهريب راح تبقى وما حدا ناوي يسكرها البنزين والدواء والسلع الغذائية المدعومة قسم كبير عما يتهرب البلد عايش بدويخة الفساد والتهريب
28/05/2021 01:25:56
28/05/2021 01:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتوتر أمام قصر العدل... ما القصة؟
Lebanon 24
إشكال وتوتر أمام قصر العدل... ما القصة؟
28/05/2021 01:25:56
28/05/2021 01:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وأطلاق نار... والبنزين هو السبب (فيديو)
Lebanon 24
اشكال وأطلاق نار... والبنزين هو السبب (فيديو)
28/05/2021 01:25:56
28/05/2021 01:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين
إشكال
تابع
الأكثر قراءة
مجدداً نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. شاهدوا جمالها (صورة)
Lebanon 24
مجدداً نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بفستان أسود قصير.. شاهدوا جمالها (صورة)
03:30 | 2021-05-27
27/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سمير صفير: انا تائب
Lebanon 24
سمير صفير: انا تائب
08:39 | 2021-05-27
27/05/2021 08:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
يهودية تُهاجم منى أبو حمزة: "اهتمّي بلبنان".. والأخيرة ترد عليها برد مبكل
Lebanon 24
يهودية تُهاجم منى أبو حمزة: "اهتمّي بلبنان".. والأخيرة ترد عليها برد مبكل
02:00 | 2021-05-27
27/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن ينقلب على ترامب في لبنان؟
Lebanon 24
بايدن ينقلب على ترامب في لبنان؟
23:45 | 2021-05-26
26/05/2021 11:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟
Lebanon 24
بعد أن بدا عليه التعب... كيف هي حال نصرالله؟
13:54 | 2021-05-27
27/05/2021 01:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:21 | 2021-05-27
توافق فرنسي أميركي على تقديم دعم غير مسبوق للجيش
18:14 | 2021-05-27
أوساط "المستقبل" لـ"السياسة": الكرة في ملعب عون
18:10 | 2021-05-27
إنتظار عودة الحريري لإحداث خرق في الجدار الحكومي
17:56 | 2021-05-27
رغبة من البطريرك الراعي بالإسراع في التأليف
17:50 | 2021-05-27
برّي جاهز لبدء مسعاه بين عون والحريري
17:42 | 2021-05-27
عراقيل مفتعلة لإعاقة تشكيل الحكومة
فيديو
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
Lebanon 24
فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية
16:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اليسا تتأثر وتبكي بحرقة.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
اليسا تتأثر وتبكي بحرقة.. ما السبب؟ (فيديو)
08:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تمساح ضخم يهرب ويتجول في الشوارع (فيديو)
Lebanon 24
تمساح ضخم يهرب ويتجول في الشوارع (فيديو)
02:00 | 2021-05-27
28/05/2021 01:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact