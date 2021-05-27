جريحان في حادث سير في جونية

نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٢:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/٢٧ جريحاً إلى مستشفى سيدة لبنان اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على الطريق البحري في جونية - كسروان.

كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريح ثانٍ تولت جهات أخرى نقله إلى المستشفى للمعالجة.