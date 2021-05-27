لبنان

تدفّق أموال طائلة بالعملة الصعبة

Lebanon 24
27-05-2021 | 17:04
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تدفقت أموال طائلة بالعملة الصعبة، في الأسابيع القليلة الماضية، فاجأت العاملين في بعض الأسواق التي شهدت كساداً في فترات الاقفال المتتالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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