تدفّق أموال طائلة بالعملة الصعبة

تدفقت أموال طائلة بالعملة الصعبة، في الأسابيع القليلة الماضية، فاجأت العاملين في بعض الأسواق التي شهدت كساداً في فترات الاقفال المتتالية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".