التواصل بين الثنائي الشيعي وباسيل استقرّ على مهلة 48 ساعة

تحدّثت مصادر عونية عن ان "التواصل بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل استقر على طلب مهلة 48 ساعة في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري".

واعتبرت عبر "اللواء" ان "عدم عودة الرئيس المكلف، تحمله مسؤولية تعثر المبادرة الجديدة، التي يرعاها الرئيس برّي".