لبنان

رغبة من البطريرك الراعي بالإسراع في التأليف

Lebanon 24
27-05-2021 | 17:56
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "هناك مناخا يتم إعداده في ملف تأليف الحكومة بإنتظار عودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج".
ولفتت الى أن "الجو أصبح أفضل لجهة الطلب من الحريري جديا تقديم تشكيلة جديدة سواء من قبل رئيس المجلس النيابي الملزم تطبيق موقف مجلس النواب أو من البطريرك الماروني بشارة الراعي وهو الطرف الآخر من الوساطة".
وأشارت عبر "اللواء" إلى أن "هناك رغبة من البطريرك بالإسراع في التأليف إذ يكفي ما مر من وقت ولا بد من تقديم لائحة وزارية جديدة مستحدثة وتراعي المعايير المطلوبة في التأليف ويتم التداول بها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف".
وأشارت إلى ان "هذا التوجه كان في صلب البحث بين البطريرك الراعي والرئيس بري"، مؤكدة أن "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط نقل إلى بري تمنياته بالإسراع في التشكيل، وهناك تواصل تم بين الرئيس المكلف وزعيم الاشتراكي".
المصدر: اللواء
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