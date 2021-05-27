إنتظار عودة الحريري لإحداث خرق في الجدار الحكومي

كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية أنَّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدعوماً من البطريرك بشارة الراعي، يأمل أن يبادر الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته إلى بيروت، إلى تقديم تشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون على أساس صيغة الـ24، سعياً من أجل إخراج لبنان من النفق، بالنظر إلى المخاطر الهائلة التي تنتظر البلد في حال استمر العجز عن تأليف حكومة".وأشارت المعلومات إلى أن "الرئيس بري الذي بحث في هذا الموضوع في اللقاءين المنفصلين اللذين عقدهما مع الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على انفراد بعيد انتهاء جلسة الاستماع النيابية لرسالة رئيس الجمهورية، يعول هذه المرة وإن بحذر، على إحداث خرق في الجدار، سعياً من أجل حصول الولادة الحكومية في مهلة الأسبوعين التي حددها".