لبنان

إنتظار عودة الحريري لإحداث خرق في الجدار الحكومي

Lebanon 24
27-05-2021 | 18:10
A-
A+
Doc-P-827599-637577611569932037.JPG
Doc-P-827599-637577611569932037.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية أنَّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، مدعوماً من البطريرك بشارة الراعي، يأمل أن يبادر الرئيس المكلف سعد الحريري بعد عودته إلى بيروت، إلى تقديم تشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون على أساس صيغة الـ24، سعياً من أجل إخراج لبنان من النفق، بالنظر إلى المخاطر الهائلة التي تنتظر البلد في حال استمر العجز عن تأليف حكومة".
وأشارت المعلومات إلى أن "الرئيس بري الذي بحث في هذا الموضوع في اللقاءين المنفصلين اللذين عقدهما مع الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على انفراد بعيد انتهاء جلسة الاستماع النيابية لرسالة رئيس الجمهورية، يعول هذه المرة وإن بحذر، على إحداث خرق في الجدار، سعياً من أجل حصول الولادة الحكومية في مهلة الأسبوعين التي حددها".
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:56 | 2021-05-28
09:55 | 2021-05-28
09:42 | 2021-05-28
09:10 | 2021-05-28
09:00 | 2021-05-28
08:55 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website