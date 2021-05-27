لبنان

توافق فرنسي أميركي على تقديم دعم غير مسبوق للجيش

Lebanon 24
27-05-2021 | 18:21
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بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خلال لقائه الاستثنائي بقائد الجيش الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، برسائل مدوية في أكثر من اتجاه، في ظل الحفاوة غير المسبوقة التي خصت بها باريس رئيس المؤسسة العسكرية في لبنان. وأهم هذه الرسائل على ما أكدته مصادر ديبلوماسية غربية لـ"السياسة" الكويتية أن "فرنسا لم تعد تثق بالطبقة السياسية في لبنان، وأنها تثق فقط بالجيش من خلال قيادته، على الحفاظ على ما تبقى من مقومات دولة في هذا البلد، وأنها تتوقع أن يكون للمؤسسة العسكرية دور أساسي في إعادة توحيد المؤسسات اللبنانية، وأنها مستعدة لدعمه وتقديم المساعدات التي يحتاجها لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، في رسالة واضحة إلى حزب الله"، مشدّدة في الوقت نفسه على أنَّ "الاستقبال الرئاسي من جانب الرئيس ماكرون للعماد عون، وقبل ما يقارب السنة وبضعة أشهر على الانتخابات الرئاسية في لبنان، يحمل في طياته أبعاداً كثيرة، في ظل تأييد لبناني واسع لتولي قائد الجيش رئاسة الجمهورية، لتخليص البلد من لوثة الطبقة السياسية الحاكمة".
المصدر: السياسة الكويتية
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