لبنان

فيتو الغرب على مساعدة لبنان يستثني الجيش

Lebanon 24
27-05-2021 | 18:56
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قالت دوائر سياسية عبر "العرب" إن "فرنسا وبتنسيق مع واشنطن تسعى اليوم إلى الحفاظ على ما تبقى من مقومات وجود لبنان عبر دعم جيشه".
المصدر: العرب
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