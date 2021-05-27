لبنان

تفاؤل حذر بإنفراجة سياسية

Lebanon 24
27-05-2021 | 19:06
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تتقاطع مصادر من تيارات مختلفة على إبداء تفاؤل حذر بانفراجة سياسية، نظراً إلى أن التجارب السابقة في هذا المجال لم تكن مشجعة، وسط تأكيدات بأن الرئيس بري بدأ اتصالاته فور انتهاء الجلسة العامة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون السبت الماضي.

وتفيد المعلومات عبر "القبس" الكويتية بأن "بري يعتمد على تجزئة الحل مركزاً مساعيه أولاً على إيجاد مخرج للحقائب الإشكالية، مثل الداخلية والعدل، على أن تتبعها خطوات لائحة، تفضي إلى حكومة متكاملة، بتنسيق تام بينه وبين والبطريرك الماروني، الداعم والمؤيد لصيغة توافقية بين عون والحريري".

ويستند المتفائلون باقتراب الأزمة من نهايتها إلى أن "معطيات محلية باتت تفرض على الطبقة الحاكمة التراجع عن شروطها قبل الوصول إلى لحظة الارتطام الكبير التي لن توفر أحداً".
المصدر: القبس الكويتية
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