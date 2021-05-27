لبنان

مخيمات عسكرية

Lebanon 24
27-05-2021 | 21:30
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عُلم أنّ بعض الأحزاب العقائدية بدأت استعداداتها لإقامة مخيمات صيفية، وبعضها يأخذ المنحى العسكري في عدد من المناطق الجبلية.
المصدر: النهار
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