لبنان

معلمون الى الخليج

Lebanon 24
27-05-2021 | 21:31
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عُلم أنّ عدداً كبيراً من المعلمين في مختلف القطاعات أبرموا عقوداً في مدارس وثانويات وجامعات في دول خليجية.
المصدر: النهار
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