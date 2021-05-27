لبنان

تقاطر الوفود

Lebanon 24
27-05-2021 | 21:32
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استمرت الوفود تتقاطر الى السفارة السعودية في لبنان وقد زارت شخصيات سياسية كثيرة السفارة بعيدا من الاعلام تجنباً للاحراج مع قياداتها وشخصيات موفدة من مسؤولين رسميين.
المصدر: النهار
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