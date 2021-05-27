تقاطر الوفود

استمرت الوفود تتقاطر الى السفارة السعودية في لبنان وقد زارت شخصيات سياسية كثيرة السفارة بعيدا من الاعلام تجنباً للاحراج مع قياداتها وشخصيات موفدة من مسؤولين رسميين.