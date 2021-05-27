لبنان

لن تمر..

Lebanon 24
27-05-2021 | 21:45
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توقع مصدر في رئاسة الحكومة عدم اقرار مشروع البطاقة التمويلية في مجلس النواب بسبب اعتراض الاغلبية على آلية تحديد الاسر الاكثر فقراً من خلال منصة مستقلة وشفافة بعيداً من سيطرة الاحزاب السياسية.
المصدر: نداء الوطن
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البطاقة التمويلية

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