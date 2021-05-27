اقتراح من البنك الدولي

إقترح البنك الدولي تحويل اموال القرض بقيمة 200 مليون دولار أميركي المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار لمشروع الطرقات والعمالة، لتحويلها الى تمويل البطاقة التمويلية، وذلك بسبب الفساد والمحاباة في تلزيم الأشغال.