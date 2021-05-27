وكيل الحريري لـ"نداء الوطن": تمويل المحكمة سيتأمّن وعملها سيستمرّ

كتبت " نداء الوطن": أكد وكيل الرئيس سعد الحريري وسائر المتضررين من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الارهابية في 14 شباط 2005 المحامي محمد فريد مطر لـ"نداء الوطن"، أنّ عمل المحكمة مستمرّ بالرغم من الازمة الكبيرة الناشئة جرّاء النقص في تمويلها، لافتاً الى انه اذا تعذّر على لبنان او على أي دولة أخرى سداد التزاماتها تجاه المحكمة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتأمين التمويل، ويتم تسجيل الأمر لاحقاً كديون عليه وعلى الدول الاعضاء، تستردّها الامم المتحدة بعد فترة من الزمن.وعليه، أبدى مطر اعتقاده بأن حصة لبنان ودول اخرى من التمويل ستتأمن، مع شدّ أحزمة بعض الشيء، لافتاً الى ان عمل المحكمة مستمر وامامها محطة 16 حزيران المقبل وهو الموعد الاولي لبدء محاكمة غيابية لسليم عياش، المتهم الوحيد في القضايا المتلازمة الثلاث: محاولة اغتيال مروان حماده (في 1 تشرين الأول 2004) واغتيال جورج حاوي (في 21 حزيران 2005) ومحاولة اغتيال الياس المر في (12 تموز 2005)، اضافة الى محطة النظر في طلب استئناف قراري المحكمة القاضيين بإدانة عياش والعقوبات ضده. تجدر الاشارة الى ان التزامات لبنان امام المحكمة تبلغ 49 في المئة من ميزانيتها، اي ان الحصة المتوجبة عليه رسمياً تبلغ قرابة 35 مليون دولار، وقد أمكن تأمين نحو 15 مليوناً منها كتمويل حتى الآن واما تمويل الـ51 في المئة فيتم من المساهمات الطوعية للدول الراغبة في ذلك.