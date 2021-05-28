"القوميون": سنحتفل في بشرّي!

بعد التصعيد الأخير الذي حصل بين حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" على خلفية أحداث أوتوستراد نهر الكلب والهتافات التي طالت رئيس "القوات" سمير جعجع والرئيس بشير الجميّل في الاحتفال الأخير لـ"القومي" في الحمرا، ينشر ناشطون "قوميون" أخباراً مفادها أنّ الحزب سينظّم احتفالاً في منطقة بشرّي التي تعدّ معقل "القوات" والمنطقة التي ينتمي إليها جعجع.