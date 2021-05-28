لبنان

"القوميون": سنحتفل في بشرّي!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-05-2021 | 04:15
A-
A+
Doc-P-827672-637577887600577080.jpg
Doc-P-827672-637577887600577080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد التصعيد الأخير الذي حصل بين حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" على خلفية أحداث أوتوستراد نهر الكلب والهتافات التي طالت رئيس "القوات" سمير جعجع والرئيس بشير الجميّل في الاحتفال الأخير لـ"القومي" في الحمرا، ينشر ناشطون "قوميون" أخباراً مفادها أنّ الحزب سينظّم احتفالاً في منطقة بشرّي التي تعدّ معقل "القوات" والمنطقة التي ينتمي إليها جعجع.
 

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:56 | 2021-05-28
09:55 | 2021-05-28
09:42 | 2021-05-28
09:10 | 2021-05-28
09:00 | 2021-05-28
08:55 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website