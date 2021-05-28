لبنان

شهران ساخنان وبعدهما ...

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2021 | 09:15
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تخوف مرجع بارز من تداعيات الشهرين المقبلين على لبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ".

 

وقال" اخشى شهرين ساخنين حتى اتضاح صورة الوضع الإقليمي في ما يتعلق بالوضع السوري والانتخابات الايرانية وتقدّم المفاوضات النووية وحرب اليمن. وامام هذا التداخل الاقليمي الشديد التعقيد لا يمكن توقع حلول  سريعة للوضع اللبناني، بل اخشى الاسوأ ، وان تحاول الاطراف الاقليمية المعنية، بتواطؤ داخلي، رهن البلد  اكثر فاكثر ليكون مادة تفاوض اساسية عندما تحين الظروف".

 

واستغرب المرجع ما يقال "عن اقتراب الوضع من الانهيار". وقال "نحن في قلب الإنهيار لكن لا نعرف متى سيشتعل فتيل الشرارة التي ستفاقم الوضع أكثر".

 

المصدر: لبنان 24

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