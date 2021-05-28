توقعوا هذا الاجراء المصرفي قريبا جدا

أكد مرجع مصرفي مطلع "ان المصارف ستعمد في الفترة المقبلة على اجراء مزيد من القيود على سحوبات" الكاش بالليرة"، نتيجة القيود الاضافية التي يتخذها مصرف لبنان لارغام الناس عن الاستعاضة عن "الكاش "بالدفع بالبطاقات.

لكن المرجع قال "البطاقات المصرفية لن تحل المشكلة فحتى محطات البنزين ترفض الدفع بالبطاقة وتشترط "الكاش"، مما يعني ان التعقيدات ستزداد".

وقال المرجع ان حديث حاكم "المركزي" عن تسديد جزء من الودائع بالدولار في نهاية حزيران يندرج في اطار تخفيف الضغط على المصارف نتيجة تهافت المودعين على سحب مبالغ من ودائعهم على سعر 3900 ليرة لبنانية، مما فاقم ازمة" الكاش".