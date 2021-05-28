طرابلس اجتازت قطوع الانتخابات السورية.. والجيش ضبط منطقتَيْ التبانة وجبل محسن

نفذت دوريات من الجيش مساء أمس وفجر اليوم مداهمات عدة في منطقة البقار - القبة في طرابلس ومحيطها وذلك على خلفية رمي قنبلة في المكان عقب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية السورية ومحاولة مجهولين توتير الوضع الامني بين منطقتي التبانة وجبل محسن، بحسب ما أفاد مندوب "لبنان 24" في الشمال.والتزمت المنطقتان بضبط النفس وعدم الإنجرار وراء الإشاعات التي انتشرت بكثافة مساء أمس حيث كانت دوريات الجيش منتشرة بكثافة داخل المنطقتين وعملت بجهد وحزم على ضبط المنطقتين بالاضافة إلى منع احدى السيارات من الخروج من منطقة جبل محسن كونها تحمل أعلاماً سورية وصوراً للرئيس السوري، بشار الأسد، منعاً لحصول استفزازات.