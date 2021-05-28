لبنان

تحرّك تضامني مع المحامي علّيق في قصر عدل بيروت

Lebanon 24
28-05-2021 | 10:31
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يشهد قصر العدل في بيروت حضوراً لعدد من المحامين والقانونيين المتضامنين مع المحامي رامي علّيق، الذي يمثل أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وكان محامو "تحالف متّحدون" قد دعوا المحامين والقانونيين إلى "وقفة تضامنية مع المحامي الدكتور رامي علّيق خلال جلسة استجوابه أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وذلك الساعة 9 من صباح اليوم في 29 أيار 2021، أمام قصر العدل في بيروت".
 يذكر أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي كانت أوقفت، أمس الخميس، المحامي عليق أمام مكتبه في العدلية، بناء على إشارة من القضاء.
 
 
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