وزير السياحة من الرياض: علاقاتنا متجذّرة بالدول العربية ولا سيما المملكة





والتقى المشرفية على هامش المؤتمر نجل الملك سلمان الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة الأمير سلطان بن سلمان، وعدداً من الوزراء والمشاركين وبحث معهم في سبل تعزيز التعاون لإنعاش القطاع السياحي وتبادل الوفود السياحية والخبرات والتدريب بين بلدانهم ولبنان.



كما وقّع المشرفية ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم اتفاقية بين البلدين الشقيقين لبنان والعراق، تقضي إلى تفعيل القطاع السياحي في البلدين وتبادل الخبرات والخدمات السياحية بينهما.



وألقى المشرفية كلمة في المؤتمر قال فيها إنّ "المملكة العربية السعودية الشقيقة هي بلد الانفتاح والابتكار والتطور إضافة الى كونها بلد العادات والتقاليد العريقة التي تفتخر بها شعوبنا العربية". شارك وزير السياحة والشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، رمزي المشرفية، على رأس وفد من وزارة السياحة في "الإجتماع الـ47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وافتتاح المكتب الاقليمي للشرق الأوسط للمنظمة"، ومؤتمر إنعاش السياحة بدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية، والذي انتخب لبنان فيه النائب الأوّل لرئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية "UNWTO".والتقى المشرفية على هامش المؤتمر نجل الملك سلمان الرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة الأمير سلطان بن سلمان، وعدداً من الوزراء والمشاركين وبحث معهم في سبل تعزيز التعاون لإنعاش القطاع السياحي وتبادل الوفود السياحية والخبرات والتدريب بين بلدانهم ولبنان.كما وقّع المشرفية ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم اتفاقية بين البلدين الشقيقين لبنان والعراق، تقضي إلى تفعيل القطاع السياحي في البلدين وتبادل الخبرات والخدمات السياحية بينهما.وألقى المشرفية كلمة في المؤتمر قال فيها إنّ "المملكة العربية السعودية الشقيقة هي بلد الانفتاح والابتكار والتطور إضافة الى كونها بلد العادات والتقاليد العريقة التي تفتخر بها شعوبنا العربية".

وأضاف: "لا يسعني الا ان أتوجه بخالص الامتنان والتقدير الى المملكة العربية السعودية والى الدول العربية جمعاء على وقوفهم الدائم مع لبنان وشعبه في كل الظروف والمناسبات، ما يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والدول العربية الشقيقة ولاسيما المملكة العربية السعودية، وهي علاقات متجذرة تحكمها روابط الأخوة والعروبة والاحترام المتبادل".

وثمّن "مبادرة منظمة السياحة العالمية حول إستنئناف السفر الآمن وتوحيد البروتوكولات في ظل جائحة كورونا بهدف الحد من القيود الاداريّة للسفر في دول الشرق الاوسط وصولا الى سفر أكثر أمانا وسلامة"، داعياً الى "تكتثيف الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات المتعلقة بالسفر وإعادة استئناف أنشطة السفر والسياحة في انحاء الشرق الاوسط".

وأكّد أنّ "القطاع السياحي في لبنان أحد دعائم الاقتصاد الوطني وأحد أهم الركائز التي من شأنها إنتشال لبنان من الواقع الصعب الذي يمر به وإعادته لريادته وموقعه ودوره المحوري على خارطة السياحة الإقليمية والدولية كما كان دائما".

وأوضح أنّ "الحكومة اللبنانية بذلت جهوداً جبارة لمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره، وتمكنت من تحقيق تقدم في السيطرة على هذه الجائحة والحد من تفشيها"، لافتاً إلى "أنّنا نعوّل على عودة الإخوة العرب الى ربوع لبنان للنهوض به من جديد وهو البلد الذي كان وجهة أساسية للسياحة العربية نظرا لعلاقات الأخوة الصادقة التي تجمع بين لبنان والدول العربية الشقيقة ولما يتمتع به من موارد بشرية وعناصر جذب تاريخية وسياحية وطبيعية ومناخية".