لبنان

هكذا سيكون طقس الويك اند

Lebanon 24
28-05-2021 | 03:56
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الجبلية و الساحلية ، ورياح ناشطة أحيانا، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

 

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم صباحا، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية دون تعديل في المناطق الساحلية، مع رياح ناشطة أحيانا، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

 

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و دون تعديل في المناطق الجبلية و الساحلية ، و رياح ناشطة أحيانا، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

 

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية و دون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

 

الإثنين: صاف اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

 

- الحرارة على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الدلخل من 13 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء أحيان بسبب تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 70%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,29

- ساعة غروب الشمس: 19,42

 

 

 

 

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