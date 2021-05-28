لبنان

التحقيق مع رامي عليق انتهى

Lebanon 24
28-05-2021 | 05:01
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أنهى المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي غسان الخوري في هذه الأثناء التحقيق مع المحامي رامي عليق الذي استمر قرابة أربع ساعات.
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رامي عليق

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