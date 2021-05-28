دعوة من رئيس وزراء بريطانيا لعون.. ما المناسبة؟

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نقلها القائم بالاعمال البريطاني في بيروت مارتن لونغدن لحضور قمة زعماء العالم للتغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا في الاول من تشرين الثاني المقبل.