لبنان

دعوة من رئيس وزراء بريطانيا لعون.. ما المناسبة؟

Lebanon 24
28-05-2021 | 05:07
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تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة من رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نقلها القائم بالاعمال البريطاني في بيروت مارتن لونغدن لحضور قمة زعماء العالم للتغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا في الاول من تشرين الثاني المقبل.
 
 
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عون

جونسون

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