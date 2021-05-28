لبنان

بعد تسببها بعدة أضرار... بلدية بعلبك تتحرك

Lebanon 24
28-05-2021 | 11:04
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قامت بلدية بعلبك  بتسكير حفرة كبيرة وسط الشارع في ساحة ناصر، بعدما تسببت بضرر كبير لعدد من السيارات في الايام الاخيرة.

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بعلبك

حفرة

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